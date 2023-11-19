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Более 50 военных прошли реабилитацию в рязанском центре «Сосновый бор»
Больше 50 военных уже прошли реабилитацию в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Больше 50 военных уже прошли реабилитацию в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«Один из них — Раду Истратий. Он участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, выполнял задачи в зоне СВО. В одном из боев получил тяжелое ранение ноги. За отвагу и самоотверженность награжден орденом Мужества. Сотрудники филиала фонда „Защитники Отечества“ в Рязанской области помогли ветерану справиться со всеми трудностями и направили его на реабилитацию в центр „Сосновый бор“. Раду смог восстановить здоровье и вернуться к активной жизни», — сообщается в релизе.

В Рязанской области действует комплексная программа семейной реабилитации ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также родных погибших военнослужащих. Для помощи ветеранам используются современное оборудование и передовые методики восстановления и социально-психологической реабилитации.