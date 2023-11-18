В Саратове четырехлетний мальчик погиб во время игры с котенком
Трагедия произошла 16 ноября в квартире. С ребенком находилась его бабушка.
В Саратове четырехлетний ребенок играл с котенком, запутался в шнурках от брюк и задохнулся. Об этом сообщает Shot.
Трагедия произошла 16 ноября в квартире. С ребенком находилась его бабушка. По ее словам, мальчик играл с котенком шнурком, который был привязан к двери. Пока пенсионерка занималась домашними делами, внук запутался в шнурке, повис на нем и задохнулся.
Женщина вызвала скорую, но медики констатировали смерть ребенка. Прокуратура проводит проверку.