В Саратове четырехлетний мальчик погиб во время игры с котенком

Трагедия произошла 16 ноября в квартире. С ребенком находилась его бабушка.

В Саратове четырехлетний ребенок играл с котенком, запутался в шнурках от брюк и задохнулся. Об этом сообщает Shot.

Трагедия произошла 16 ноября в квартире. С ребенком находилась его бабушка. По ее словам, мальчик играл с котенком шнурком, который был привязан к двери. Пока пенсионерка занималась домашними делами, внук запутался в шнурке, повис на нем и задохнулся.

Женщина вызвала скорую, но медики констатировали смерть ребенка. Прокуратура проводит проверку.