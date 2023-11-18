В рязанском Лесопарке пройдет забег Дедов Морозов

Забег Дедов Морозов пройдет в Лесопарке в субботу, 18 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале рязанского Лесопарка.

Забег Дедов Морозов пройдет в Лесопарке в субботу, 18 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале рязанского Лесопарка.

Мероприятие посвящено Дню рождения Деда Мороза. Принять участие в нем могут все желающие, имеющие костюм или любой атрибут Нового года и медицинский допуск.

Регистрация участников состоится с 10:15 по 10:55, в 11:00 пройдет торжественное открытие. Забег начнется в 11:10. Церемонию награждения проведут в 11:50.