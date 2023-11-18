В Рязанской области прошла масштабная проверка пассажирского транспорта

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции с сотрудниками Ространснадзора и врачами-наркологами проводят оперативно-профилактические мероприятия «Автобус». Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции с сотрудниками Ространснадзора и врачами-наркологами проводят оперативно-профилактические мероприятия «Автобус». Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Проверка касается организаций, которые перевозят пассажиров на коммерческой основе.

В ходе рейда зафиксировано более 10 различных нарушений, среди которых отсутствие диагностической карты (не пройден техосмотр), несоответствие стекол транспортных средств установленным требованиям и другие.

Рейды продолжаются.