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В Рязани в ходе рейда в отделы полиции доставили 42 человека
Сотрудники полиции провели комплексные рейды по охране общественного порядка. Они прошли с 22:00 17 ноября по 6:00 18 ноября, сообщается на сайте регионального УМВД.

Сотрудники полиции провели комплексные рейды по охране общественного порядка. Они прошли с 22:00 17 ноября по 6:00 18 ноября, сообщается на сайте регионального УМВД.

В ходе рейдов полицейские пресекли 225 административных правонарушений. В основном административные протоколы касаются мелкого хулиганства, появления в состоянии алкогольного опьянения и распития спиртного в общественных местах, нарушений миграционного законодательства и несоблюдения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Только в Рязани в отделы полиции доставили 42 человека.

В ходе проверки торговых организаций установили 11 фактов нарушения законодательства в сфере торговли алкоголем, из оборота изъяли 84 литра спиртного.

Также сотрудники полиции массово проверяли соблюдение наложенных судами ограничений на лиц, состоящих под административным надзором, и раздавали гражданам, особенно пожилого возраста, листовки по профилактике дистанционного мошенничества.

Рейды продолжатся.