В Рязани пройдет встреча для желающих присоединиться к отряду «ЛизаАлерт»
На мероприятии расскажут, как работает отряд, какие есть направления и чем еще можно помочь, как собраться на поиск.
В Рязани в четверг, 30 ноября, пройдет встреча для желающих стать волонтером ПСО «ЛизаАлерт». Об этом сообщается в группе отряда.
На мероприятии расскажут, как работает отряд, какие есть направления и чем еще можно помочь, а также как собраться на поиск.
Заинтересованных ждут по адресу: улица, Пожалостина, 12. Начало в 19:00.
Следующая встреча для новичков пройдет только в 2024 году.
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