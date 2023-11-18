В Подмосковье женщина порезала мужа и свекровь ножом

В подмосковных Мытищах женщина напала на мужа и свекровь с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Московской области.

В подмосковных Мытищах женщина напала на мужа и свекровь с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Московской области.

В ходе ссоры женщина схватила нож и бросилась на родственников. Пострадала мать супруга.

Госпитализировали обеих женщин, пострадавшую и нападавшую. Правоохранители работают на месте ЧП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным Shot, сейчас нападавшая в психиатрической лечебнице. Женщина состояла на учете местного ПНД.