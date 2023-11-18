В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадали двое мужчин
Об этом в субботу, 18 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Двое мужчин получили ранения при атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он отметил, что пострадавших с осколочными ранениями нижних конечностей доставили в белгородскую больницу № 2.
Людям оказывают необходимую помощь.