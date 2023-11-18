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Убивший более 20 человек киллер Саша Солдат вышел на свободу
Киллер Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат в субботу, 18 ноября, вышел на свободу по окончании тюремного срока.

Киллер Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат в субботу, 18 ноября, вышел на свободу по окончании тюремного срока. В 1990-х годах в Москве он убил более 20 человек. О преступнике рассказал «Известиям» полковник юстиции в отставке Сергей Пелих.

По словам Пелиха, на сегодня Пустовалов является «номером один» в списке киллеров. Когда Солдат пошел «работать» к бандитам из ореховской группировки, он быстро поднялся в преступной иерархии, ликвидировав своего конкурента из той же ОПГ. После он задушил шнуром киллера курганской ОПГ Александра Солоника, известного как Саша Македонский.

По словам полковника, Солдат всегда отличался внутренней дисциплинированностью, был тихим и даже интеллигентным, поскольку раньше занимался музыкой, из толпы внешне не выделялся. Пошел служить в армию, но после нее не смог устроиться в жизни.

«В те времена, много пацанов именно 1967-1975 годов рождения не смогли устроиться в жизни и пошли вот этим криминальным путем. А он отличался от многих. Он не был так сказать „братком“. Он был просто обычным парнем. Если его увидишь на улице, никогда не скажешь о том, что он был штатным киллером», — отметил экс-полковник.

В колонии Солдат провел в общей сложности 24 года.