Рязанцы смогут увидеть пик метеорного потока Леониды

Об этом сообщается в группе Rznastro. Жителей также пригласили на встречу за городом в 23:30, когда начнут падать самые яркие звезды.

В ночь на 19 ноября рязанцы смогут видеть в небе пик метеорного потока Леониды. Об этом сообщается в группе Rznastro.

Жителей также пригласили на встречу за городом в 23:30, когда начнут падать самые яркие звезды.

«Мы расскажем о падающих звездах и том, что вообще видно в Рязанской области, а также ответим на ваши вопросы о космосе. Но конечно же, самым ярким зрелищем будут метеоры, пронзающие все небо!» — сообщается в посте.

Предварительная запись обязательна через сообщения в группу.