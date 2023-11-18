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Россиянам рассказали, чего не хватает для снижения цен на бензин в стране
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил, что для снижения цен на бензин в России не хватает конкуренции. Об этом он сообщил РИА Новости.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил, что для снижения цен на бензин в России не хватает конкуренции. Об этом он сообщил РИА Новости.

Как ранее сообщило Минэнерго, Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива.

«Отмена запрета на экспорт бензина позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но не станет серьезным стимулом для снижения цен. Это все равно не решит ключевой проблемы отрасли — отсутствия реальной конкуренции в производстве топлива, из-за чего у производителей нет рыночных стимулов для снижения цен», — отметил Родионов.

По его словам, топливный рынок держится на «джентльменском соглашении», в рамках которого нефтяники удерживают цены в границах инфляции в обмен на многомиллиардные субсидии в адрес НПЗ. Решить проблему можно только за счет демонополизации нефтепереработки и резкого повышения нормативов биржевых продаж, снижения акцизов и облегчения региональных нормативов предоставления земли под строительство новых автозаправок, считает эксперт.