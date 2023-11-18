Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 18
-4°
Вск, 19
-3°
Пнд, 20
-2°
ЦБ USD 89.12 0.17 18/11
ЦБ EUR 96.77 0.18 18/11
Нал. USD 90 / 90.6 18/11 09:05
Нал. EUR 97 / 90.6 17/11 10:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
2 918
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
3 301
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
21 952
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
6 160
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
РЕН ТВ: в Петербурге десятилетняя девочка убила мать табуреткой
В Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 ноября, десятилетняя девочка убила свою мать табуреткой. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 ноября, десятилетняя девочка убила свою мать табуреткой. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ.

«В доме на проспекте Культуры было совершено убийство. Десятилетняя девочка убила табуреткой 58-летнюю мать. По словам соседей, семья неблагополучная, из квартиры часто раздавалась ругань», — рассказала Диана Чуприна.

По словам соседки погибшей, к ней часто приходила женщина около 30 лет, после чего в квартире начинали ссориться. Причастность гостьи к трагедии неизвестна.

Выясняются официальные данные о случившемся.