РЕН ТВ: в Петербурге десятилетняя девочка убила мать табуреткой

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 ноября, десятилетняя девочка убила свою мать табуреткой. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 ноября, десятилетняя девочка убила свою мать табуреткой. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ.

«В доме на проспекте Культуры было совершено убийство. Десятилетняя девочка убила табуреткой 58-летнюю мать. По словам соседей, семья неблагополучная, из квартиры часто раздавалась ругань», — рассказала Диана Чуприна.

По словам соседки погибшей, к ней часто приходила женщина около 30 лет, после чего в квартире начинали ссориться. Причастность гостьи к трагедии неизвестна.

Выясняются официальные данные о случившемся.