Под Санкт-Петербургом в парке нашли новорожденного в одеяле

В городе Пушкино на территории «Отдельного парка» обнаружили новорожденную девочку, завернутую в одеяло. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В городе Пушкино на территории «Отдельного парка» обнаружили новорожденную девочку, завернутую в одеяло. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром в пятницу, 17 ноября. Младенца нашла проходившая мимо женщина, она тут же позвонила в полицию. На место прибыли правоохранители и врачи. Ребенка забрали в больницу.

Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит. На вид ребенку около месяца.

Полиция организовала проверку. Устанавливаются родители девочки.