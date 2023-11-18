Под Санкт-Петербургом в парке нашли новорожденного в одеяле
В городе Пушкино на территории «Отдельного парка» обнаружили новорожденную девочку, завернутую в одеяло. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
В городе Пушкино на территории «Отдельного парка» обнаружили новорожденную девочку, завернутую в одеяло. Об этом сообщают «
Инцидент произошел утром в пятницу, 17 ноября. Младенца нашла проходившая мимо женщина, она тут же позвонила в полицию. На место прибыли правоохранители и врачи. Ребенка забрали в больницу.
Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит. На вид ребенку около месяца.
Полиция организовала проверку. Устанавливаются родители девочки.