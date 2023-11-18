На Московском шоссе «Лада» столкнулась маршруткой

В ДТП пострадавших не зарегистрировано, транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Проводится проверка.

На Московском шоссе в субботу, 18 ноября, столкнулись маршрутка № 41 и «Лада». Фото с места аварии опубликовано в Telegram-канале «аТипичная Рязань». Также сообщается, что образовалась пробка.

В ДТП пострадавших не зарегистрировано, транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.