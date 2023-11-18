На границе с Россией финские пограничники применили газ против людей

Замглавы погранслужбы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен подтвердил применение газа против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Об этом сообщает
По словам Муртонена, была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника.
«Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — сказал Муртонен.
По его словам, после использования газа пострадавшего осмотрели и оказали ему необходимую первую помощь. Какой именно газ использовался, не уточняется.
Напомним, 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на 18 ноября. Так власти реагируют на приток «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Закрыли КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе.