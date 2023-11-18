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На границе с Россией финские пограничники применили газ против людей
Замглавы погранслужбы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен подтвердил применение газа против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиоканал Yle.

Замглавы погранслужбы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен подтвердил применение газа против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиоканал Yle.

По словам Муртонена, была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника.

«Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — сказал Муртонен.

По его словам, после использования газа пострадавшего осмотрели и оказали ему необходимую первую помощь. Какой именно газ использовался, не уточняется.

Напомним, 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на 18 ноября. Так власти реагируют на приток «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Закрыли КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе.