Зеленский заявил о возможном «майдане», который на Украине готовит Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может готовиться очередной государственный переворот. Слова политика привело агентство Bloomberg.

«У нашей разведки есть такая информация, наши партнеры тоже нас об этом предупредили», — заявил Зеленский. По его словам, речь идет о «майдане 3», следующем госперевороте после событий 2004 и 2014 годов. Он утверждает, что подготовкой операции занимается Россия.

Ранее Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявлял, что украинский конфликт находится на заключительной стадии.