Зеленский заявил, что ВСУ не хватает поставок снарядов от Запада

ВСУ ощущают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на агентство AFP, которому президент Украины Владимир Зеленский дал интервью.

Политик сообщил, что запасы ВСУ уменьшились из-за того, что в Газе, в первую очередь, стали покупать эти снаряды.

По словам украинского президента, в настоящее время склады пустуют по всему миру. Он заявил, что поставок от западных партнеров недостаточно для удовлетворения всех потребностей ВСУ.