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Зеленский признал, что Украине придется отступить при отсутствии помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ придется отступить, если Запад перестанет помогать Киеву. Слова украинского лидера привело агентство Bloomberg.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их [западных стран] фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке Без [их] поддержки мы будем отступать», — сказал политик на встрече с представителями иностранных СМИ.

Он отметил, что из-за смещения акцентов, случившегося после обострения на Ближнем Востоке, Украина, в частности, стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов. «Поставки для нас сократились», — признал Зеленский.