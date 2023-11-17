WSJ: у Минобороны США заканчиваются деньги для Украины

Издание The Wall Street Journal сообщило, что у Минобороны США заканчиваются деньги на оружие для Киева.

«У Пентагона сейчас есть около пяти миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, сократился до всего лишь 1,1 миллиарда долларов, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться», — указано в публикации.

При этом, как пишет газета, европейские страны не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи Киеву. По словам европейских чиновников, для них главное, чтобы Украина продержалась неослабленной до выборов в США в ноябре 2024 года. Также они считают, что серьезное переговоры между Украиной и Россией вряд ли смогут состояться.

«Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того ни другого», — указано в статье.