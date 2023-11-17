В Военном учебном центре при РГРТУ состоялась церемония присвоения выпускникам офицерского звания

В соответствии с приказом Минобороны России выпускникам присвоено первое офицерское звание «лейтенант», с чем сегодня в торжественной обстановке молодых офицеров поздравил ректор университета Михаил Чиркин.

Руководитель вуза отметил, что звание офицера предполагает высокую ответственность при обеспечении мира и безопасности нашего Отечества, пожелал высоких достижений, свершений и успехов.

Справка:

Военная кафедра в вузе появилась в 1953 году, а с 13 марта 2019 года военная подготовка студентов осуществляется в учебном центре. ВУЦ ведет работу по военно-патриотическому воспитанию курсантов, знакомит с подвигами земляков, а также активно сотрудничает с всероссийским детско-юношеским общественным движением «Юнармия».