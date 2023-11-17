В Твери возле городского моста нашли коробку со взрывчаткой

В Твери возле городского моста нашли коробку со взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канале Shot.

По данным канала, возле опоры Красинского моста в Заволжском районе города нашли подозрительную коробку. Из нее торчали провода, а сверху был прикреплен таймер, который производил обратный отсчет.

Отмечается, что находку уничтожили на месте. Все, что осталось, забрали на экспертизу. Внутри были шесть брусков пока неизвестного пластичного вещества, поражающие элементы в виде гаек и болтов и какое-то электронное устройство.