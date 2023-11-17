В рязанской прокуратуре рассказали, почему обжаловали приговор Александру Логунову

В рязанской прокуратуре рассказали, почему обжаловали приговор Александру Логунову. Апелляция связана с мягкостью наказания, пояснили в пресс-службе ведомства 16 ноября.

«Государственным обвинителем приговор Логунову обжалован в апелляционном порядке в том числе в связи с мягкостью назначенного наказания за убийство и по совокупности преступлений», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 ноября Александра Логунова осудили за убийство жены. В четверг, 16 ноября, стало известно об обжаловании приговора.

Елена Логунова исчезла в июле 2021 года. Рязанцы с матерью пропавшей год искали девушку. В сентябре 2022 года Александр Логунов признался в преступлении.