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В Рязанской облдуме подвели предварительные итоги сельскохозяйственного года

В четверг, 16 ноября, в региональном парламенте в рамках «правительственного часа» обсудили предварительные итоги сельскохозяйственного года. С докладом выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов.

Глава профильного министерства отметил, что в этом году региональные аграрии столкнулись с беспрецедентными проблемами. Одна из них — сложные погодные условия. Из-за резкого перепада температур зимой (неоднократно морозы сменялись оттепелями) поля покрылись толстым слоем льда, что привело к гибели более 190 тысяч гектаров посевов озимых. Весной зерновые пришлось пересевать. Ущерб аграрии оценили в 2 млрд рублей.

«Тем не менее урожай зерна ожидаем порядка 2,9 млн тонн. Этот показатель входит в тройку максимальных урожаев в истории региона. Урожай масличных культур — более 0,5 млн тонн. Это рекорд. Урожаи сахарной свеклы, картофеля и овощей — выше прошлогодних», — рассказал Дмитрий Филиппов.

Говоря о животноводстве, министр подчеркнул, что в регионе девятый год подряд отмечается непрерывный устойчивый рост производства молока, мяса и яиц.

«По итогам 10 месяцев текущего года рост производства составляет: по молоку — более 5%, по итогам года объем сырого молока превысит 620 тысяч тонн; по мясу — почти 13%, к концу года ожидаем 110 тысяч тонн в живом весе. Показатели по молоку и мясу — максимальные за почти три десятилетия», — сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия.

Важным условием развития АПК является наличие современной сельскохозяйственной техники. В текущем году аграрии региона приобрели 165 тракторов и 62 комбайна. В качестве мер господдержки в областном бюджете предусмотрено возмещение части затрат по договорам купли-продажи и финансового лизинга сельхозтехники и оборудования. Объем финансирования по данной программе в размере 137,5 млн рублей выплачен аграриям в полном объеме.

Председатель комитета областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков поднял тему кадрового обеспечения предприятий АПК. Дмитрий Филиппов заверил парламентариев, что профильное министерство проводит большую работу в этом направлении. Только в 2023 году в организации агропромышленного комплекса региона трудоустроились 79 молодых специалистов, 35 из них закончили средние профессиональные образовательные учреждения.

По данным за 6 месяцев текущего года средняя заработная плата в АПК региона выросла более чем на 14% и превысила 47 тысяч рублей

По итогам «правительственного часа» будет подготовлен проект постановления, который депутаты рассмотрят на заседании областной Думы.