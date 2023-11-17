В Рязанской области выявили 21 случай бешенства у животных

Животных с этой болезнью обнаружили в 11 районах региона.

В рязанской области за десять месяцев 2023 года лабораторно подтвержден 21 случай бешенства у животных. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Очаги бешенства зарегистрированы в 11 районах: по 4 случая в Сапожковском и Сасовском районах, 3 случая — в Ухоловском районе, по 2 случая — в Михайловском и Рыбновском районах и по 1 случаю — в Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Пителинском, Рязанском и Сараевском районах.

Количество человек, пострадавших от укусов животных за 10 месяцев 2023 года, составляет 2941, 28% из которых — дети до 17 лет. В прошлом году за десять аналогичных месяцев покусанных людей было на 7,3% меньше.

Отмечается, что последний случай заражения бешенством в Рязанской области был в 2002 году у ребенка. Его укусила собака.