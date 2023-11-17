В Рязанской области вертолет санавиации «Ансат» совершил два вылета

В Рязанской области вертолет санавиации «Ансат» совершил два вылета. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Из Ряжского ММЦ вертолетом доставили женщину с аневризмой головного мозга. Ее госпитализировали в отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ОКБ.

Помимо этого, специалисты вылетали в Касимовский ММЦ. Эвакуировали мужчину с торакальной травмой и ушибом легкого. Его также госпитализировали в ОКБ.