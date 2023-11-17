В Рязанской области в ДТП пострадал девятилетний ребенок

В четверг, 16 ноября, примерно в 07:05, в Сасовском районе на 37-ом километре автодороги Шацк-Касимов произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что 39-летняя жительница Сасовского района на «Пежо», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения, в следствие чего не справилась с управлением и врезалась в отбойник.

В результате происшествия водитель иномарки, а также ее пассажиры в возрасте 18-ти и девяти лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.