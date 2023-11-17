В Рязанской области легковушка врезалась в столб

В Путятинском районе 16 ноября машина врезалась в столб. Об этом сообщили в группе «ИД „ПРЕССА“: новости районов Рязанской области».

Происшествие случилось на 302-м километре трассы М-5 у поворота на Большую Екатериновку. Около 16:00 24-летний водитель из Мордовии уснул за рулем ВАЗ 2107 и врезался в стол.

По предварительной информации, около 16.00, у поворота на Большую Екатериновку 24-летний водитель из Мордовии на автомобиле «ВАЗ-2107» уснул за рулем и врезался в столб.

Водитель и пассажир получил травмы. Их госпитализировали.