В Рязани задержали 24-летнего мужчину за кражу велосипеда

Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл велосипед. Об этом сообщила пресс-служба ведомтва.

Правоохранители в 3:20 на Касимовском шоссе заметили молодого человека, который вез за руль велосипед. Отмечается, что человек «своему внешнему виду не напоминал любителя велосипедного спорта, и полицейские решили его остановить».

При виде полицейских, мужчина попытался уехать от них на велосипеде, но сделать этого не удалось. Его быстро задержали. В беседе 24-летний рязанец не смог объяснить, откуда у него велосипед и его забрали в отдел.

Позже выяснилось, что мужчина зашел в одним из домов на Касимовском шоссе и забрал оттуда хранившейся там велосипед. Он собирался перегнать его к себе домой, находящийся на этой же улице, и потом продать.

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что велосипед принадлежит 28-летней преподавателю детского образовательного центра, оповестили женщину о случившемся и пригласили ее для опознания изъятого имущества», — сообщили в ведомстве.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».