В Рязани произошла авария на Северной окружной

В Рязани произошло ДТП на Северной окружной. Об этом 17 ноября сообщили в группе «АвтоБлог Рязань».

«Серьёзное ДТП. Пробка в обе стороны», — сообщает автор поста.

На кадрах видно, что в аварию попала, как минимум, одна легковушка. Также на дороге в месте происшествия поврежден металлическое барьерное ограждение.

О пострадавших неизвестно.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Позже очевидцы сообщили, что на месте аварии рабочие стали разбирать поломанное дорожное ограждение.