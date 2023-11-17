В РГУ имени Есенина прошел праздничный концерт, посвященный Дню преподавателя высшей школы

В РГУ имени С.А. Есенина прошел праздничный концерт, посвященный Дню преподавателя высшей школы.

Исполняющий обязанности ректора вуза Игорь Мурог в приветственной речи рассказал об истории возникновения праздника и поздравил коллег. Он вручил благодарственные письма Рязанской областной Думы ведущему специалисту по учебно-методической работе института физико-математических и компьютерных наук Елене Абрамовой и заведующему кафедрой психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики Татьяне Беспаловой.

Знаком за вклад в развитие университета наградили доцентов кафедры педагогики и педагогического образования Светлану Демидову и Ольгу Егорову, доцента кафедры общей психологии Юлию Назарову, доцента кафедры психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики Ольгу Теняеву.

Почетную грамоту РГУ имени Есенина руководитель вуза вручил доценту кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и экономического анализа Елене Жуковой, старшему преподавателю кафедры предпринимательства и планирования экономической деятельности Артему Игнатову, ведущему техническому специалисту учебной лаборатории специального физического практикума, физики твердого тела и спектрального анализа Максиму Коржавчикову. Благодарность за высокий профессионализм и добросовестную работу получили доценты кафедры экономики и финансов Татьяна Гревцова и Олег Погудин, а также доцент кафедры психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики Александра Бирюкова.

Первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Васина отметила, что преподаватели университета делают большую работу для развития науки и кадрового потенциала региона. Благодарностью от Министерства образования Рязанской области наградили кандидата физико-математических наук, доцента Алексея Шилина и ведущего специалиста отдела международной деятельности Олега Конина.

Председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина вручила благодарственные письма доценту кафедры педагогики и педагогического образования Маргарите Дементьевой, доценту кафедры экономической и социальной географии и туризма Наталье Кулаковой, доценту кафедры педагогики и менеджмента в образовании Наталье Щетининой. Помимо этого, грамотами отметили заведующую кафедрой педагогики и менеджмента Елену Аджиеву и декана факультета физической культуры и спорта Павла Левина.

Для гостей торжества подготовили праздничный концерт. Студенты, сотрудники и творческие коллективы РГУ представили творческие номера о работе преподавателя и его роли в жизненном пути человека.