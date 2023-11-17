В Приморье пятеро детей пострадали после розлива неизвестной жидкости в школе

В Приморском крае пятеро детей отправились к медикам после того, как в школе разлилась неизвестная жидкость с химическим запахом. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в школе № 1 имени П.И. Омельяненко. На уроке алгебры ученики разобрали какой-то предмет, из которого вылилось неизвестное вещество.

В результате произошедшего пятеро детей направлены на осмотр к врачу.

Проводится проверка.