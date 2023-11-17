В Новосибирске подростки зарезали мужчину

В Новосибирске подростки считали себя «чистильщиками» и напали на двух мужчин, одного изрезали до смерти. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Дети (17, 14 и 13 лет) были из благополучных семей. Однако в какой-то момент они решили «очистить» город от опасных «элементов».

Первой жертвой стал 25-летний мужчина. Школьникам показалось, что он наркоман, поэтому они набросились на него и изрезали до смерти.

Второго прохожего подростки заподозрили в педофилии. Жестоко избили его и бросили, однако пострадавший выжил.

Нападения школьники снимали на видео ради публикации в соцсетях. Сейчас все трое задержаны.