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В Новопавловской роще в Рязани появится площадка для выгула животных

В Новопавловской роще в Рязани появится площадка для выгула животных. Об этом сообщил депутат рязоблдумы Вадим Польевтов на своей странице Вконтакте.

По его словам, об этом ему сообщил и.о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов после Правительственного часа в областной Думе

Депутат отметил, что проект устройства этой площадки уже обсуждался с жителями. Многие из них положительно высказывались за организацию такой площадки, так как за общественное пространство, детские и спортплощадки людям приходится конкурировать с собаками, которых выгуливают в парке.

Работы должны начаться в следующем году в рамках реализации Национального проекта.