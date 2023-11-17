В Кировской области женщина зарезала сожителя
В Кировской области женщина зарезала сожителя. Об этом сообщило сетевое издание «
Инцидент произошел в селе Архангельское в четверг, 16 ноября.
По версии следствия, сожители распивали спиртные напитки. Во время застолья они поссорились, в результате чего женщина из-за личной неприязни ударила мужчину ножом. От полученного ранения он умер на месте.
Женщину задержали. Решается вопрос о заключении ее под стражу. На нее завели уголовное дело об убийстве.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.