В Кировской области женщина зарезала сожителя

В Кировской области женщина зарезала сожителя. Об этом сообщило сетевое издание « Вятка областная ».

Инцидент произошел в селе Архангельское в четверг, 16 ноября.

По версии следствия, сожители распивали спиртные напитки. Во время застолья они поссорились, в результате чего женщина из-за личной неприязни ударила мужчину ножом. От полученного ранения он умер на месте.

Женщину задержали. Решается вопрос о заключении ее под стражу. На нее завели уголовное дело об убийстве.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.