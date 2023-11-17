В Касимовском районе мужчину задержали за кражу 170 литров дизельного топлива

В Касимовском районе мужчину задержали за кражу 170 литров дизельного топлива. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился глава деревообрабатывающего предприятия на окраине села Клетино. Он пояснил, что утром пришел на работу и от подопечных узнал, что за ночь содержимое топливных баков грузовика и трактора. В общей сложности исчезло около 170 литров дизельного топлива.

Осматривая место происшествия, оперативники нашли недалеко от стоянки техники на влажной земле отпечатки шин легковушки. След был свежим и указывал, что автомобиль уехал в сторону Клетина.

Около одного из домов полицейские заметили машину с похожим рисунком протектора. По просьбе оперативников ее хозяин открыл багажник — там находились несколько канистр с дизельным топливом.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Клепиковского района. Он приехал с бригадой работать на лесозаготовке и жил в арендованном доме.

На данный момент полицейские устанавливают местонахождение оставшейся части украденного. Решается вопрос о возбуждении дела о краже.