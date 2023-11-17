Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
-3°
Вск, 19
-4°
ЦБ USD 89.12 0.17 18/11
ЦБ EUR 96.77 0.18 18/11
Нал. USD 90 / 91.4 17/11 17:40
Нал. EUR 97.65 / 98.5 17/11 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
2 489
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
2 886
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
21 492
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
5 738
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Касимовском районе мужчину задержали за кражу 170 литров дизельного топлива

В Касимовском районе мужчину задержали за кражу 170 литров дизельного топлива. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился глава деревообрабатывающего предприятия на окраине села Клетино. Он пояснил, что утром пришел на работу и от подопечных узнал, что за ночь содержимое топливных баков грузовика и трактора. В общей сложности исчезло около 170 литров дизельного топлива.

Осматривая место происшествия, оперативники нашли недалеко от стоянки техники на влажной земле отпечатки шин легковушки. След был свежим и указывал, что автомобиль уехал в сторону Клетина.

Около одного из домов полицейские заметили машину с похожим рисунком протектора. По просьбе оперативников ее хозяин открыл багажник — там находились несколько канистр с дизельным топливом.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Клепиковского района. Он приехал с бригадой работать на лесозаготовке и жил в арендованном доме.

На данный момент полицейские устанавливают местонахождение оставшейся части украденного. Решается вопрос о возбуждении дела о краже.