В Госдуме предложили освобождать женщин-заключенных за рождение детей

В Госдуме предложили освобождать женщин-заключенных за рождение детей. Такое предложение в своем Telegram-канале сделал депутат Госдумы Валерий Селезнев.

По его словам, в российских тюрьмах содержатся порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых проходит по нетяжким экономическим статьям. Политик отметил, что многие из них способны родить детей.

«Государство может предложить и им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого „отпуска“ родила, остаток срока аннулируется», — написал Селезнев в своем Telegram-канале.

Депутат считает, что принятие такого закона поможет решить сразу и демографическую, и социально-гуманитарную проблему.