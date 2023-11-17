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В центре Рязани 20 ноября отключат холодную воду

В центре Рязани в понедельник, 20 ноября, отключат холодную воду. Объявление опубликовано на сайте горадминистрации.

С 10:00 до 18:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Вокзальная, дома №№ 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 5, 51а, 55б, 61, 61 корпус 1, 65, 7, 77, 89, 91, 6, 11, 20, 24, 26а, 28а, 28б, 36, 37, 41, 44 (административное здание);
  • Первомайский проспект, дома №№ 74 корпус 1, 54 (конгресс-отель «Амакс»).

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.