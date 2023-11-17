На международном форуме оценили рязанский исправительный центр, созданный при помощи ГК «Зеленый сад»

В четверг, 16 ноября, в Рязани состоялся VI международный форум «Преступление, наказание, исправление». Главы пенитенциарных служб России и дружественных стран познакомились с новейшими разработками ведомственных НИИ и передовым опытом исправительной системы.

В Рязанской области действует один из лучших исправительных центров в стране, который организован региональным УФСИН России при поддержке ГК «Зеленый сад».

В 2022 году в поселке Шумашь застройщик организовал исправительный центр, который стал образцовым. Осужденные к исправительным работам, либо отбывающие наказание за нетяжкие правонарушения могут быть переведены в исправительный центр нового уровня за примерное поведение.

«Уровень рецидивной преступности у осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ, в 4,5 раза ниже, чем у других освободившихся осужденных», — заявил директор ФСИН России Аркадий Гостев.

Проживающие в центре трудятся на строительных объектах компании каменщиками, бетонщиками, арматурщиками, электромонтажниками и по другим востребованным специальностям. Политика застройщика — мотивация на качественный результат, поэтому за проделываемый труд работники получают достойную заработную плату наравне с другими сотрудниками.

«В рамках проекта с УФСИН мы построили три многоквартирных дома общей площадью более 80 000 квадратных метров, все эти объекты построены и введены в эксплуатацию ранее срока», — рассказал директор по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

На собственные средства компания организовала для осужденных возможность получить полезную профессию и уже давно проводит обучение различным специальностям.

Место, где содержатся осужденные, мало напоминает исправительное учреждение: во дворе комплекса находится футбольное поле, спортивная площадка, работающий фонтан, бельчатник. В свободное время у работников есть возможность почитать литературу, послушать виниловые пластинки из собственной фонотеки центра.

Опыт рязанского центра уже собираются применять в других регионах России, во ФСИН считают, что такой способ отбывания наказания по нетяжким статьям приживется по всей стране.