Студенты РГАТУ поучаствовали в региональном проекте «У!Медиа»

С 10 по 12 ноября 2023 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева в рамках проекта «Региональный центр развития студенческих СМИ «У!Медиа» приняли участие в выездной медиа-школе.

На протяжении трех дней студенты рязанских университетов слушали лекции ведущих экспертов, участвовали в образовательных мастер-классах, проектных треках, развлекательных мероприятиях.

Кроме того, состоялась встреча с заместителем редактора международной политики издательского дома «Комсомольская правда» Эдвардом Чесноковым.

В музыкальном КВИЗе команда РГАТУ завоевала III место.