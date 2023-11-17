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Студенты РГАТУ побывали на встрече со священником Павлом Островским

В ноябре 2023 года студенты и преподаватели Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева встретились с автором и телеведущим, миссионером, преподавателем и священнослужителем отцом Павлом Островским.

Тема беседы «Кем станет человек — зависит от его выбора!». Молодежи было интересно узнать точку зрения Павла Островского по различным вопросам: о чести и совести, выборе жизненного пути, как управлять своими мыслями, чувствами и поведением, чтобы оставаться сильным в трудную минуту.

Отец Павел вспоминал свой путь от хулигана до священнослужителя, рассказывал о сложностях в жизни и их преодолении, поделился мудрыми советами и простыми жизненными истинами. Затем он ответил на вопросы из зала.

В конце встречи Павел Островский пожелал не стремиться идти на поводу у духа времени, а думать, прежде всего, о спасении души и земном счастье.