Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в Рязани

Самая дорогая квартира в Рязани стоит 55 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито».

По данным сервиса, квартира находится на улице Горького в доме доме № 43. Ее площадь составляет 130 кв. м. В квартире есть большая кухня-гостиная, две комнаты на разные стороны, большой холл, две гардеробных, большая ванная комната, душевая и ванная, джакузи, комната для хозяйственных нужд. А также лоджия, панорамные окна и три кондиционера.

Отмечается, что в стоимость квартиры входят парковочное место в подземном паркинге дома и кладовое помещение 3,7 кв. м. в цоколе.