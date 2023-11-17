Стали известны любимые бренды смартфонов среди рязанцев

Эксперты МегаФона проанализировали, как изменились предпочтения рязанских абонентов среди производителей смартфонов.

Самым популярным оказался Xiaomi, сместивший на вторую строчку Samsung. Им пользуются около 20% рязанцев, в то время как корейским брендом — 18%.

На третьем месте — китайский Huawei. Он, как и в 2023 году, сохранил свою позицию (12%). А вот Apple у рязанцев оказался не в тренде и оказался на четвертом месте среди всех устройств: его предпочитают 10% рязанцев. Пятерку лидеров замыкает Nokia (5%), опустившись в 2023 году на одну позицию.

Интересно, что мужчины создают интернет-трафик в смартфонах на 10% больше женщин. При этом рязанки чаще расходуют трафик на Samsung, а мужчины предпочитают выходить в Сеть с Xiaomi. Рязанские мужчины на 13% дольше общаются по телефону, чем женщины. В среднем каждый день они говорят по телефону на 150 минут больше рязанок.