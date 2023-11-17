С рязанской компании взыскали компенсацию за использование товарного знака Calvin Klein

С рязанской компании взыскали компенсацию за использование товарного знака Calvin Klein. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

Отмечается, что Calvin Klein Trademark Trust обратился с исковым заявлением к ООО «Гранат» с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 150.000 рублей.

Судом установлено, что истец является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных, в том числе, в отношении одежды, обуви, головных уборов, сумок, рюкзаков.

Установлено, что компания продавала в магазине «Все для дома» в селе Пехлец Кораблинского района Рязанской области носки с логотипом «CK».

Учитывая характер правонарушения и степень вины, а также факт принадлежности Общества к субъектам малого предпринимательства, суд пришел к выводу, что требование истца о взыскании компенсации подлежит удовлетворению в сумме общей 20.000 рублей.