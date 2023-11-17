Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
-3°
Вск, 19
-3°
ЦБ USD 88.95 -0.51 17/11
ЦБ EUR 96.59 -0.54 17/11
Нал. USD 90 / 90.7 17/11 10:00
Нал. EUR 96.71 / 90.7 17/11 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
2 272
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
2 711
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
21 272
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
5 569
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод представил офтальмологические приборы на медицинском симпозиуме

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в XIV симпозиуме «Осенние рефракционные чтения — 2023» 16 — 17 ноября 2023 года в Москве. В рамках мероприятия прошла выставка, на которой ГРПЗ представил офтальмологические приборы торговой марки diathera.

Экспозицию завода составили серия приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) через веко, а также магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Приборы для измерения внутриглазного давления позволяют на ранней стадии диагностировать глаукому — опасное заболевание, приводящее к слепоте. Офтальмотонометры применяются в лечебных учреждения, в том числе при диспансеризации населения, для измерения ВГД у детей и иммобилизованных пациентов, а также врачом на выезде.

Магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний применяют при близорукости, дальнозоркости, астенопии, макулодистрофии, атрофии зрительного нерва других заболеваниях.

«Производством медицинской техники ГРПЗ занимается около 30 лет, — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов. — Наша продукция применяется в различных отраслях здравоохранения. Мы производим оборудование, которое используется в медицинских учреждениях, службах экстренной помощи, санаториях, профилакториях, реабилитационных центрах. В рамках симпозиума на выставке мы представили офтальмологическую продукцию производства ГРПЗ, которая помогает врачам в их повседневной сложной работе: диагностировать и лечить заболевания глаз».

Симпозиум «Осенние рефракционные чтения», организованный некоммерческой организацией «Национальный Институт Миопии», является независимым форумом, объединяющим врачей-офтальмологов, офтальмохирургов и оптометристов, практикующих в области рефракционных нарушений и методов их коррекции.