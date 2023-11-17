Рязанский приборный завод представил офтальмологические приборы на медицинском симпозиуме

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в XIV симпозиуме «Осенние рефракционные чтения — 2023» 16 — 17 ноября 2023 года в Москве. В рамках мероприятия прошла выставка, на которой ГРПЗ представил офтальмологические приборы торговой марки diathera.

Экспозицию завода составили серия приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) через веко, а также магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Приборы для измерения внутриглазного давления позволяют на ранней стадии диагностировать глаукому — опасное заболевание, приводящее к слепоте. Офтальмотонометры применяются в лечебных учреждения, в том числе при диспансеризации населения, для измерения ВГД у детей и иммобилизованных пациентов, а также врачом на выезде.

Магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний применяют при близорукости, дальнозоркости, астенопии, макулодистрофии, атрофии зрительного нерва других заболеваниях.

«Производством медицинской техники ГРПЗ занимается около 30 лет, — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов. — Наша продукция применяется в различных отраслях здравоохранения. Мы производим оборудование, которое используется в медицинских учреждениях, службах экстренной помощи, санаториях, профилакториях, реабилитационных центрах. В рамках симпозиума на выставке мы представили офтальмологическую продукцию производства ГРПЗ, которая помогает врачам в их повседневной сложной работе: диагностировать и лечить заболевания глаз».

Симпозиум «Осенние рефракционные чтения», организованный некоммерческой организацией «Национальный Институт Миопии», является независимым форумом, объединяющим врачей-офтальмологов, офтальмохирургов и оптометристов, практикующих в области рефракционных нарушений и методов их коррекции.