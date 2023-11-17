Рязанский агротехнологический университет посетила делегация из Турции

В ноябре 2023 года в рамках расширения форм международного сотрудничества Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева посетила делегация Университета имени Ататюрка во главе с начальником отдела международных связей Ташкен Озташ.

На сегодняшний день для РГАТУ организация и развитие разностороннего сотрудничества с зарубежными партнерами в области образования, научно-исследовательской работы и культуры являются определяющими факторами в подготовке специалистов.

В ходе переговоров с Александром Шемякиным, ректором университета, обсудили перспективные направления взаимодействия двух вузов. Стороны рассмотрели и возможность проведения совместных мероприятий.

Также программа для гостей включала обзорную экскурсию по университету и посещение музея-усадьбы великого русского ученого Ивана Павлова.

В завершение визита были разработаны конкретные предложения по развитию перспективного сотрудничества между Рязанским агроуниверситетом и Университетом имени Ататюрка, являющегося одним из двадцати лидирующих университетов Турции и входящий в 5% лучших вузов международного рейтинга.