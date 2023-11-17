Рязанская область вошла в десятку лучших регионов по росту объемов строительства

Рязанская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по росту объемов строительства. Об этом сообщает Росстат.

За 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, строительный сектор показал положительную динамику — 136%. Это девятый результат среди всех субъектов России.

В тройку лучших по данному показателю вошли Магаданская область, Хабаровский край, Республика Тыва.

Худшими стали Севастополь, Ингушетия и Астраханская область.