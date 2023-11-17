Рязанцы смогут приобрести новогодние подарки для детей по электронному сертификату

Рязанцы смогут приобрести новогодние подарки для отдельных категорий детей по электронному сертификату. Об этом сообщил Губернатор области Павел Малков.

В рамках регионального законодательства в 2023 году был введен новый платежный инструмент — электронный сертификат для граждан с инвалидностью, который дает право самостоятельно приобретать отдельные виды товаров за средства бюджета.

Принятые на заседании Правительства изменения позволят сделать доступной такую меру поддержки и в отношении приобретения новогодних подарков для отдельных категорий. Это дети из малообеспеченных многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, а также дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей и в ходе СВО.

Перечень товаров будет определяться министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области.

«Получить электронный сертификат можно будет в отделах соцзащиты по месту жительства. Также мы приняли решение, что в дальнейшем, если эта мера поддержки будет востребована, продлим ее действие и в следующем году, предусмотрим возможности оформления таких сертификатов в МФЦ», — сообщил Малков.