Путин: в России экономический рост к концу 2023 года составит более 3%

В России экономический рост к концу 2023 года составит более 3%. Об этом заявил президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур, пишет ТАСС .

«У нас хорошая погода, понимаете: вчера только с гордостью председатель правительства доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%", — рассказал глава государства.

«К году (годовому показателю — прим.) будет свыше 3%, вот мы аккуратно так все время говорили: будет 2,7, 2,5, 2,8. Теперь уверенно говорим: будет свыше 3%. И сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство, как хвастовство», — отметил Путин.