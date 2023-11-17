Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества

Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества. Такое заявление президент сделал на Санкт-Петербургском международного культурном форуме.

«Мы видим, что на всяких конкурсах западных, чтобы что-то выиграть, надо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, трансформаторов… Они тоже — эти темы и люди — имеют права на то, чтобы показать себя и рассказывать», — отметил Путин.

Однако президент отметил, что когда представители ЛГБТ побеждают во всяких конкурсах — это плохо.

Ранее Минюст потребовал признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее.