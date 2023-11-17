Преподаватели и студенты РГРТУ провели для школьников урок об искусственном интеллекте

Для учащихся филиала Городской школы программистов, открытого радиоуниверситетом на площадке рязанской школы № 76 провели урок об искусственном интеллекте.

Ученики познакомились с ключевыми особенностями и сферами применения технологии, узнали, что такое машинное обучение, нейронная сеть и какие бывают методы классификации и кластеризации данных.

Открывая урок, ректор университета Михаил Чиркин и министр цифрового развития информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов отметили важность получения знаний в области цифровизации, искусственного интеллекта и умении применять их на практике.

В настоящее время в филиале ГШП на базе школы обучается 30 детей 9 и 10 классов. Ребята изучают комплекс современных информационных технологий: теоретические основы программирования, информационных технологий, алгоритмизации, системное и прикладное программное обеспечение, структурное и модульное программирование на языке Python.